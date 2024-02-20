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Фурсов Стефан Гаврилович

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

23.07.1877

Дата смерти

11.04.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1877

Отец: Фурсов Гавриил Евдокимович

Мать: Фурсова Евдокия Никитична

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
09.11.1897

Жена: Фурсова Марфа Андреевна

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
04.05.1899

Сын: Фурсов Иван Стефанович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Андреевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1900

Сын: Фурсов Стефан Стефанович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Андреевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
11.04.1901
Причина смерти: от чахотки
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