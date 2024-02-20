Фурсов Стефан Гаврилович
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения23.07.1877
Дата смерти11.04.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1877
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
09.11.1897
Жена: Фурсова Марфа Андреевна
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
04.05.1899
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Андреевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1900
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Андреевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
11.04.1901
Причина смерти: от чахотки