Орлов Ермолай Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Сафрон ?
Мать: Орлова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любецкая (Орлова) Мария Ермолаевна
Мать ребёнка: Орлова (Калашникова) Мавра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлова (Калашникова) Мавра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно