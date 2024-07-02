Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савва Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Савва Алексеевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агафья Савишна
Отец ребёнка: Савва Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Савва Алексеевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Степан Савич
Отец ребёнка: Савва Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Пелагея Савишна
Отец ребёнка: Савва Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Савва Алексеевич
Смерть
Неизвестно