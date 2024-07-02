Татьяна Георгиевна Около 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савва Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Холмогоров Яков Савич

Отец ребёнка: Савва Алексеевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агафья Савишна

Отец ребёнка: Савва Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: (Холмогоров) Иван Савич

Отец ребёнка: Савва Алексеевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Степан Савич

Отец ребёнка: Савва Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Пелагея Савишна

Отец ребёнка: Савва Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Холмогоров Дмитрий Савич

Отец ребёнка: Савва Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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