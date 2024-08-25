Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврило Федорович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ульяна Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврило Федорович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ирина Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврило Федорович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Авдотья Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврило Федорович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ипполит Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврило Федорович
Упоминание
1816
Упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#267
Смерть
Неизвестно