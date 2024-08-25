Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврило Федорович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ульяна Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврило Федорович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ирина Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврило Федорович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Авдотья Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврило Федорович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ипполит Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврило Федорович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1816
Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#267
Смерть
Неизвестно

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