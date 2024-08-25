Шевченко Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Шевченко (Волкова) Нэлля Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шевченко) Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Шевченко (Волкова) Нэлля Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно