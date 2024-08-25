Шевченко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Анатолий

Шевченко Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Шевченко (Волкова) Нэлля Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шевченко) Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Шевченко (Волкова) Нэлля Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко (Волкова) Нэлля Васильевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.