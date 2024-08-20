Саврасова (Вавилина) Екатерина Власьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саврасова (Вавилина) Екатерина Власьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После ?.01.1838

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вавилин Влас

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1790

Муж: Саврасов Артемий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Саврасов Кондрат Артемьевич

Отец ребёнка: Саврасов Артемий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Саврасов Семен Артемиевич

Отец ребёнка: Саврасов Артемий Петрович

Смерть
После ?.01.1838

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