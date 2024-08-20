Саврасова (Вавилина) Екатерина Власьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле ?.01.1838
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вавилин Влас
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1790
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Саврасов Кондрат Артемьевич
Отец ребёнка: Саврасов Артемий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Саврасов Семен Артемиевич
Отец ребёнка: Саврасов Артемий Петрович
Смерть
После ?.01.1838