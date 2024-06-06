Захар Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Емельян Осипович
Мать: Марфа Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иван Захарович
Мать ребёнка: Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Авдотья Захаровна
Мать ребёнка: Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Татьяна Захаровна
Мать ребёнка: Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анисья Захаровна
Мать ребёнка: Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Лукерья Захаровна
Мать ребёнка: Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Варвара Захаровна
Мать ребёнка: Марфа Емельяновна
Смерть
Неизвестно