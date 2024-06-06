Захар Емельянович 1729 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захар Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Емельян Осипович

Мать: Марфа Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Иван Захарович

Мать ребёнка: Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Авдотья Захаровна

Мать ребёнка: Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Татьяна Захаровна

Мать ребёнка: Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анисья Захаровна

Мать ребёнка: Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Лукерья Захаровна

Мать ребёнка: Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Варвара Захаровна

Мать ребёнка: Марфа Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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