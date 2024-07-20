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Ефим Прокофьев

Место рождения

Ракитино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1694 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1700 г.р.

Дети

Около 1725 г.р.
Около 1729 г.р.
Около 1730 г.р.
Около 1734 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1741 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694 ст.

Отец: Прокофий

Мать: не указана

Ракитино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Ильина

Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1725 ст.

Сын: Данила Ефимов

Мать ребёнка: Федосья Ильина

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1729 ст.

Сын: Иван Ефимов

Мать ребёнка: Федосья Ильина

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1730 ст.

Сын: Гаврила Ефимов

Мать ребёнка: Федосья Ильина

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.

Сын: Андрей Ефимов

Мать ребёнка: Федосья Ильина

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.

Сын: Федор Ефимов

Мать ребёнка: Федосья Ильина

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Дочь: Матрена Ефимова

Мать ребёнка: Федосья Ильина

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Ракитино, Рузский, Московская область

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