Ефим Прокофьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1694 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Ильина
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1725 ст.
Сын: Данила Ефимов
Мать ребёнка: Федосья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1729 ст.
Сын: Иван Ефимов
Мать ребёнка: Федосья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1730 ст.
Сын: Гаврила Ефимов
Мать ребёнка: Федосья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.
Сын: Андрей Ефимов
Мать ребёнка: Федосья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.
Сын: Федор Ефимов
Мать ребёнка: Федосья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.
Дочь: Матрена Ефимова
Мать ребёнка: Федосья Ильина
Смерть
Неизвестно