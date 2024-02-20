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Золото Илья Антонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

14.09.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1896

Отец: Золото Антоний Ефимович

Мать: Золото Екатерина Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,к/м-1896г.лист-132,зап.-59,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр133
Крещение
15.09.1896
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1896г.лист-132,зап.-59,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-133 | Восприемники: Псаломщика сего прихода Георгия Филиппова сын- Мануил и Новокаракубского поселянина Петра Федоровича Башкакова... Показать все
Смерть
Неизвестно
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