Павел Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1734 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Петр Иванов

Мать: Екатерина Иванова

Смерть
Неизвестно
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