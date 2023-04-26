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Павел Петров
Павел Петров
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1761
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Петр Иванов
Около 1746 г.р.
Мать
(из Баевки) Екатерина Иванова
Около 1734 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец:
Петр Иванов
Мать:
Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно
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