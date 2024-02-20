Яценко (Перивалова) Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
16.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яценко Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
22.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яценко Юрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2014