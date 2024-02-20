Яценко (Перивалова) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко (Перивалова) Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Перивалов Сергей Иванович

Мать: Перевалова Ульяна Терентьевна

Рождение ребёнка
16.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яценко Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
22.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яценко Юрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яценко Юрий Владимирович

Смерть
2014
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