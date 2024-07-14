Орехва Олег Иванович 22.02.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орехва Олег Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1960

Отец: Орехва Иван Ипполитович

Мать: Орехва Глафира Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орехва Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1986

Сын: Орехва Алексей Олегович

Мать ребёнка: Орехва Ирина Александровна

Рождение ребёнка
13.03.1994

Сын: Орехва Олег Олегович

Мать ребёнка: Орехва Елена Александровна

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