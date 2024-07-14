Орехва Олег Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1960
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1960
Отец: Орехва Иван Ипполитович
Мать: Орехва Глафира Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1986
Мать ребёнка: Орехва Ирина Александровна
Рождение ребёнка
13.03.1994
Сын: Орехва Олег Олегович
Мать ребёнка: Орехва Елена Александровна