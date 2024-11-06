Черемушкина Алёна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черёмушкин Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Круглов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.1904
Сын: Круглов Иоанн Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Мологский уезд, Брейтовская волость, деревня Рыбино
Рождение ребёнка
17.11.1911
Сын: Круглов Николай Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Мологский уезд, Брейтовская волость, деревня Рыбино
Рождение ребёнка
25.12.1915
Сын: Круглов Василий Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Мологский уезд, Брейтовская волость, деревня Рыбино
Рождение ребёнка
21.02.1924
Сын: Круглов Фёдор Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рыбино, Николо-Раменская волость, Пошехонский уезд