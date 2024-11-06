Черемушкина Алёна Осиповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧеремушкина Алёна Осиповна

Черемушкина Алёна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черёмушкин Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круглов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.1904

Сын: Круглов Иоанн Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мологский уезд, Брейтовская волость, деревня Рыбино
Рождение ребёнка
17.11.1911

Сын: Круглов Николай Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мологский уезд, Брейтовская волость, деревня Рыбино
Рождение ребёнка
25.12.1915

Сын: Круглов Василий Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мологский уезд, Брейтовская волость, деревня Рыбино
Рождение ребёнка
21.02.1924

Сын: Круглов Фёдор Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рыбино, Николо-Раменская волость, Пошехонский уезд

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