(Фуното/Фонотова/Баркэт) Вера Петровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
06.12.1897
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Савва Н/Рожд.
Отец ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно