(Фуното/Фонотова/Баркэт) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фуното/Фонотова/Баркэт) Вера Петровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Мать: Фунотова/фонотова/ Баркэт Мария Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
06.12.1897

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Савва Н/Рожд.

Отец ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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