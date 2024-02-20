Юрченко (Глоба) Агафия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко (Глоба) Агафия Павловна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Глоба Павел Кузьмин

Мать: Глоба Феврония Андреевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
08.01.1857

Муж: Юрченко Киприон Федорович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
04.07.1858

Сын: Юрченко Андрей Киприонович

Отец ребёнка: Юрченко Киприон Федорович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
24.09.1860

Сын: Юрченко Сергей Киприонович

Отец ребёнка: Юрченко Киприон Федорович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Юрченко Григорий Киприонович

Отец ребёнка: Юрченко Киприон Федорович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1876

Сын: Юрченко Яков Киприонович

Отец ребёнка: Юрченко Киприон Федорович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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