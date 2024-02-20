Юрченко (Глоба) Агафия Павловна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Глоба Павел Кузьмин
Мать: Глоба Феврония Андреевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
08.01.1857
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
04.07.1858
Сын: Юрченко Андрей Киприонович
Отец ребёнка: Юрченко Киприон Федорович
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
24.09.1860
Сын: Юрченко Сергей Киприонович
Отец ребёнка: Юрченко Киприон Федорович
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Юрченко Григорий Киприонович
Отец ребёнка: Юрченко Киприон Федорович
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Юрченко Киприон Федорович
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно