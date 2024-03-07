Курьянова (Тараборина) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курьянова (Тараборина) Ксения Ивановна

Место рождения

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курьянов Ульян Савельевич

Рождение ребёнка
1753

Сын: Курьянов Лукьян Ульянович

Отец ребёнка: Курьянов Ульян Савельевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Курьянов Василий Ульянович

Отец ребёнка: Курьянов Ульян Савельевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Курьянова Федора Ульяновна

Отец ребёнка: Курьянов Ульян Савельевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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