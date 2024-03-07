Курьянова (Тараборина) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Сын: Курьянов Лукьян Ульянович
Отец ребёнка: Курьянов Ульян Савельевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Курьянов Василий Ульянович
Отец ребёнка: Курьянов Ульян Савельевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Курьянова Федора Ульяновна
Отец ребёнка: Курьянов Ульян Савельевич
Смерть
Неизвестно