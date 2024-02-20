Кириленко/Кириченко/ ?
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1810
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Кириленко / Кириченко / Павел Саввин
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Савва Семионович
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно