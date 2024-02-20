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Кириленко/Кириченко/ ?

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Кириленко / Кириченко / Павел Саввин

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Савва Семионович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириленко / Кириченко / Савва Семионович

Смерть
Неизвестно
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