Баранова (Смирнова) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смородина (Баранова) Елена Петровна
Отец ребёнка: Баранов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Советова (Баранова) Света Петровна
Отец ребёнка: Баранов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранов Петр
Смерть
Неизвестно