Баранова (Смирнова) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Смирнова) Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Алексей

Мать: Смирнова (Михайлова) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смородина (Баранова) Елена Петровна

Отец ребёнка: Баранов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Советова (Баранова) Света Петровна

Отец ребёнка: Баранов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Петр

Смерть
Неизвестно

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