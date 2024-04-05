Чешева Акилина Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Чешева Соломида Терентьевна
Отец ребёнка: Чешев Терентей Хрисанфович
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Чешев Терентей Хрисанфович
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Чешева Матрона Терентьевна
Отец ребёнка: Чешев Терентей Хрисанфович
Смерть
Неизвестно