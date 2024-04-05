Чешева Акилина Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧешева Акилина Тарасовна

Чешева Акилина Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чешев Терентей Хрисанфович

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Чешева Соломида Терентьевна

Отец ребёнка: Чешев Терентей Хрисанфович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Чешев Никита Терентьевич

Отец ребёнка: Чешев Терентей Хрисанфович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Чешева Матрона Терентьевна

Отец ребёнка: Чешев Терентей Хрисанфович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.