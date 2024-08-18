Друцкий-Соколинский Миколай Ярославович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1610
Дата смерти1690
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1610
Отец: Друцкий-Соколинский Ярослав Ярославович
Мать: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Миколай ?-1690, XXV 14-9, монах униатского ордена базил... Показать все
Работа или профессия
1647
Браслав, Браславский район, Витебская область
Монах униатского ордена базилиан, архимандрит браславский.
Работа или профессия
1671
Назначен униатским архиепископом смоленским.
Смерть
1690