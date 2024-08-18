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Друцкий-Соколинский Миколай Ярославович

Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

1690

Пол

Мужской

Отец

Около 1557 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Рождение
Около 1610

Отец: Друцкий-Соколинский Ярослав Ярославович

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Миколай ?-1690, XXV 14-9, монах униатского ордена базил... Показать все
Работа или профессия
1647
Браслав, Браславский район, Витебская область
Монах униатского ордена базилиан, архимандрит браславский.
Работа или профессия
1671
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Назначен униатским архиепископом смоленским.
Смерть
1690
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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