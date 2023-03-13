Микерина Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микерина Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микеринъ Леонтий

Рождение ребёнка
1743

Сын: Микеринъ Остафей

Отец ребёнка: Микеринъ Леонтий

Рождение ребёнка
1754

Сын: Микеринъ Ефимъ

Отец ребёнка: Микеринъ Леонтий

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Микерина) Анна

Отец ребёнка: Микеринъ Леонтий

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