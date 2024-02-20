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Угнивенко Владимир Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

11.07.1915

Дата смерти

02.03.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1915

Отец: Угнивенко Петр Васильевич

Мать: Угнивенко Екатерина Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
02.03.1916
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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