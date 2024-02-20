Фурсова (Петина?) Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсова (Петина?) Евдокия Гавриловна

Фурсова (Петина?) Евдокия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
24.09.1904

Сын: Фурсов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Фурсов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
25.05.1906

Дочь: (Фурсова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Фурсов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.10.1908

Сын: Фурсов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Фурсов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.04.1910

Дочь: (Фурсова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Фурсов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
23.04.1912

Сын: Фурсов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Фурсов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
02.09.1913

Дочь: (Фурсова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Фурсов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
27.01.1916

Сын: Фурсов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Фурсов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
02.04.1918

Дочь: (Фурсова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Фурсов Василий Афанасьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.