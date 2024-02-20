Фурсова (Петина?) Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1904
Отец ребёнка: Фурсов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.05.1906
Дочь: (Фурсова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Фурсов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.10.1908
Сын: Фурсов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Фурсов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.04.1910
Дочь: (Фурсова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Фурсов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.04.1912
Сын: Фурсов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Фурсов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.09.1913
Дочь: (Фурсова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Фурсов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.01.1916
Сын: Фурсов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Фурсов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.04.1918
Дочь: (Фурсова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Фурсов Василий Афанасьевич