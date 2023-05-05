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Смирнова Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Смирнова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Смирнов Стефан Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор Иванович

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Смирнов Семен Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор Иванович

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Смирнов Емельян Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор Иванович

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Смирнов Осип Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор Иванович

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1865

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