Смирнова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Смирнова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Смирнов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Смирнов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Смирнов Емельян Федорович
Отец ребёнка: Смирнов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Смирнов Федор Иванович
Смерть
После 1865