von Toll Kristoffer Kristiansson — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Toll Kristoffer Kristiansson

Место рождения

Dänemark

Дата рождения

28.10.1616

Дата смерти

03.02.1686

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
1
Рождение
28.10.1616

Отец: не указан

Мать: не указана

Dänemark
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Von Toll, A. Wesselsdorf Friedrich Karl

Мать ребёнка: Von Toll Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Von Toll Anna

Ehepartner: Christopher von Toll
Работа или профессия
Неизвестно
Landr., Lt., Mannr.
Смерть
03.02.1686
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