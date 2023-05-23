von Toll Kristoffer Kristiansson
Место рожденияDänemark
Дата рождения28.10.1616
Дата смерти03.02.1686
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Von Toll, A. Wesselsdorf Friedrich Karl
Мать ребёнка: Von Toll Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Von Toll Anna
Ehepartner: Christopher von Toll
Работа или профессия
Неизвестно
Landr., Lt., Mannr.
Смерть
03.02.1686