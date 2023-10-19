Apraksina (Maresca Donnorso di Serracapriola) Elena Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Apraksina (Maresca Donnorso di Serracapriola) Elena Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.11.1820

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1816

Сын: Apraksin Fyodor Stepanovich

Отец ребёнка: Count Apraxine Stepan Fedorovich

Рождение ребёнка
04.06.1818

Сын: Count Apraxine Anton Stepanovitch

Отец ребёнка: Count Apraxine Stepan Fedorovich

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Гр. Апраксина Elena Stepanovna

Отец ребёнка: Count Apraxine Stepan Fedorovich

Рождение ребёнка
11.08.1820

Дочь: Apraksina Elizaveta Stepanovna Степановна

Отец ребёнка: Count Apraxine Stepan Fedorovich

Смерть
25.11.1820
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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