Apraksina (Maresca Donnorso di Serracapriola) Elena Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.11.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.10.1816
Сын: Apraksin Fyodor Stepanovich
Отец ребёнка: Count Apraxine Stepan Fedorovich
Рождение ребёнка
04.06.1818
Сын: Count Apraxine Anton Stepanovitch
Отец ребёнка: Count Apraxine Stepan Fedorovich
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Гр. Апраксина Elena Stepanovna
Отец ребёнка: Count Apraxine Stepan Fedorovich
Рождение ребёнка
11.08.1820
Дочь: Apraksina Elizaveta Stepanovna Степановна
Отец ребёнка: Count Apraxine Stepan Fedorovich
Смерть
25.11.1820
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург