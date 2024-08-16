Терехин Анисим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Терехин Алексей Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1897 ст.
Сын: Терехин Никифор Анисимович
Мать ребёнка: Марина Ильинична
Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно