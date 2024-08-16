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Терехин Анисим Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Терехин Алексей Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1897 ст.

Сын: Терехин Никифор Анисимович

Мать ребёнка: Марина Ильинична

Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно

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