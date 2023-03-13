Шмелева (Авинова) Зинаида Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелева (Авинова) Зинаида Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Авинов Евгений Иванович

Мать: не указана

Смерть
2000
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