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Шмелева (Авинова) Зинаида Евгеньевна
Шмелева (Авинова) Зинаида Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Дата смерти
2000
Пол
Женский
Отец
Авинов Евгений Иванович
1913 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Авинов Евгений Иванович
Мать: не указана
Смерть
2000
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