Похороны

22.10.1942

Страна захоронения ФРГ Регион захоронения Земля Саксония-Анхальт Номер захоронения в ВМЦ 1714/89 Место захоронения округ Магдебург, н.п. Нахтерштедт, за железнодорожным переездом в районе карьера. Дата создания современного места захоронения __.__.1941 Дата последнего захоронения __.__.1942 Вид захоронения Советское воинское кладбище. 137 индивидуальных могилы. Одна братская могила Размеры современного места захоронения Размеры воинского кладбища: ширина - 80 м, длина - 25 м, ограждение каменные столбы, соединенные цепями. Состояние захоронения удовлетворительное Захоронено всего 139 Захоронено известных 67 Захоронено неизвестных 72 Описание памятника (надгробия) В центре кладбища находится обелиск прямоугольной формы с надписью на русском языке, увенчатый пятиконечной звездой. Состояние удовлетворительное. Дата установки и автор неизвестны Кто шефствует над захоронением Совет общины н.п. Нахтерштедт Дополнительная информация о месте захоронения Одиночные могилы равномерно расположены вокруг центрального памятника. Могилы в виде земляных цветников без растительности, обложены камнем, каждая могила имеет каменное надгробие с данными о захороненных