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Гаманов Федор Андреевич

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Место рождения

Россия Кубанская обл.,Майкопский отд.,ККВ ст.Дагестанская

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

22.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Гаман Андроник Петрович

Мать: Гаман Марфа Яковлевна

Россия Кубанская обл.,Майкопский отд.,ККВ ст.Дагестанская
Рождение ребёнка
1923

Сын: Гаманов Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Гаманова Екатерина Федоровна

СССР Краснодарский кр.,Адыгейская АО Тульский / Майкопский / р-н ст.Дагестанская
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гаманов Николай Федорович

Мать ребёнка: Гаманова Екатерина Федоровна

СССР Краснодарский кр.,Адыгейская АО Тульский / Майкопский / р-н ст.Дагестанская
Место жительства
1941
СССР Краснодарский кр.,Апшеронский р-н ст.Самурская
Похороны
22.10.1942
Страна захоронения ФРГ Регион захоронения Земля Саксония-Анхальт Номер захоронения в ВМЦ 1714/89 Место захоронения округ Магдебург, н.п. Нахтерштедт, за железнодорожным переездом в районе карьера. Дата создания современного места захоронения __.__.1941 Дата последнего захоронения __.__.1942 Вид захоронения Советское воинское кладбище. 137 индивидуальных могилы. Одна братская могила Размеры современного места захоронения Размеры воинского кладбища: ширина - 80 м, длина - 25 м, ограждение каменные столбы, соединенные цепями. Состояние захоронения удовлетворительное Захоронено всего 139 Захоронено известных 67 Захоронено неизвестных 72 Описание памятника (надгробия) В центре кладбища находится обелиск прямоугольной формы с надписью на русском языке, увенчатый пятиконечной звездой. Состояние удовлетворительное. Дата установки и автор неизвестны Кто шефствует над захоронением Совет общины н.п. Нахтерштедт Дополнительная информация о месте захоронения Одиночные могилы равномерно расположены вокруг центрального памятника. Могилы в виде земляных цветников без растительности, обложены камнем, каждая могила имеет каменное надгробие с данными о захороненных
Могила № 53
Смерть
22.10.1942
Нахтерштедт , Шталаг ХI А лаг.№ 126668 Умер в плену
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