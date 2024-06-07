Величко Екатерина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величко Екатерина Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1875

Дочь: Величко Елена Степановна

Отец ребёнка: Величко Степан Петрович

Новая Басань, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1880

Дочь: Бородавка (Величко) Феодора Степановна

Отец ребёнка: Величко Степан Петрович

Новая Басань, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.03.1882

Сын: Величко Александр Степанович

Отец ребёнка: Величко Степан Петрович

Новая Басань, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.03.1883

Дочь: Величко Марина Степановна

Отец ребёнка: Величко Степан Петрович

Новая Басань, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.09.1884

Дочь: Величко Устина Степановна

Отец ребёнка: Величко Степан Петрович

Новая Басань, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.06.1889

Сын: Величко Александр Степанович

Отец ребёнка: Величко Степан Петрович

Новая Басань, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.04.1891

Сын: Величко Максим Степанович

Отец ребёнка: Величко Степан Петрович

Новая Басань, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Новая Басань, Чернігівська область

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