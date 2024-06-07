Величко Екатерина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1875
Дочь: Величко Елена Степановна
Отец ребёнка: Величко Степан Петрович
Рождение ребёнка
10.09.1880
Дочь: Бородавка (Величко) Феодора Степановна
Отец ребёнка: Величко Степан Петрович
Рождение ребёнка
08.03.1882
Сын: Величко Александр Степанович
Отец ребёнка: Величко Степан Петрович
Рождение ребёнка
10.03.1883
Дочь: Величко Марина Степановна
Отец ребёнка: Величко Степан Петрович
Рождение ребёнка
28.09.1884
Дочь: Величко Устина Степановна
Отец ребёнка: Величко Степан Петрович
Рождение ребёнка
09.06.1889
Сын: Величко Александр Степанович
Отец ребёнка: Величко Степан Петрович
Рождение ребёнка
28.04.1891
Сын: Величко Максим Степанович
Отец ребёнка: Величко Степан Петрович
Смерть
Неизвестно