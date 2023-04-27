Байдин Дмитрий Александрович 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Байдин Дмитрий Александрович

Место рождения

Лашутино, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1901

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Байдин Александр

Мать: не указана

Лашутино, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демкина Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Байдина Александра Игнатьевна

Призыв на военную службу
07.07.1941
Дата и место призыва 07.07.1941 Андреевский РВК, Смоленская обл., Андреевский р-н Последнее место службы отд. бат. 266 сд Воинское звание рядовой Причина выбытия попал в плен (освобожден) Дата выбытия... Показать все
Попал в плен (военное)
С 27.05.1942 по 23.08.1944

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