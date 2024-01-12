Смирнов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1927
Дата смерти26.11.1927
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова (Кошкарева) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова (Кошкарева) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнова Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова (Кошкарева) Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1927
Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область