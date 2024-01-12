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Смирнов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1927

Дата смерти

26.11.1927

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1927

Отец: Смирнов Петр Иванович

Мать: Смирнова (Хохлова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова (Кошкарева) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова (Кошкарева) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнова Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова (Кошкарева) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Кошкарева) Анна Васильевна

Смерть
26.11.1927
Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область

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