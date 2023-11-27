Матвеев Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Евгений

Мать: Матвеева Ольга

Смерть
2016
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