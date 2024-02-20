(Коссе) Соломонида Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коссе) Соломонида Кузьминична

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Коссе Кузьма Борислвич

Мать: Коссе Варвара

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Смерть
Неизвестно
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