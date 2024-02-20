(Коссе) Соломонида Кузьминична
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Коссе Кузьма Борислвич
Мать: Коссе Варвара
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Смерть
Неизвестно