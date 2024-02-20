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Удод Елена Петровна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
Около 1905

Муж: Удод Гавриил Косьмин

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербовое
Рождение ребёнка
14.07.1913

Сын: Удод Стефан Гавриилов

Отец ребёнка: Удод Гавриил Косьмин

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
09.04.1917

Дочь: Агафия Гавриилова

Отец ребёнка: Удод Гавриил Косьмин

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Смерть
Неизвестно
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