Удод Елена Петровна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
Около 1905
Муж: Удод Гавриил Косьмин
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербовое
Рождение ребёнка
14.07.1913
Отец ребёнка: Удод Гавриил Косьмин
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
09.04.1917
Дочь: Агафия Гавриилова
Отец ребёнка: Удод Гавриил Косьмин
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Смерть
Неизвестно