Оконишников Федор Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оконишников Егор Отст. Драгун Д.Новопавловки
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1774
Рождение ребёнка
28.11.1777
Дочь: (Оконишникова) Наталья Федорова
Мать ребёнка: Оконишникова (Лаврова) Мария Сидорова?
Рождение ребёнка
27.10.1784
Сын: Оконишников Дмитрий Федоров
Мать ребёнка: Оконишникова (Лаврова) Мария Сидорова?
Смерть
Неизвестно