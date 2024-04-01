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Оконишников Федор Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оконишников Егор Отст. Драгун Д.Новопавловки

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1774

Жена: Оконишникова (Лаврова) Мария Сидорова?

Рождение ребёнка
28.11.1777

Дочь: (Оконишникова) Наталья Федорова

Мать ребёнка: Оконишникова (Лаврова) Мария Сидорова?

Рождение ребёнка
27.10.1784

Сын: Оконишников Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Оконишникова (Лаврова) Мария Сидорова?

Смерть
Неизвестно

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