Фуното/Фонотов/ Саркиц Харлампий Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/ Саркиц Харлампий Трифонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

20.01.1865

Дата смерти

23.11.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1865

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
23.11.1866
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - кашель
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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