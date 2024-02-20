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Кирякулов Василий Митрофанович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1904

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Кирякулов Митрофан Иванович

Мать: Кирякулова Христина Даниловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1905
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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