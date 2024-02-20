Кирякулов Василий Митрофанович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1904
Дата смерти1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1905
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /