Фурсова (Наумова) Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Наумова) Евдокия Максимовна

Место рождения

с. Матренка, Бобровский уезд, Воронежская губерния?

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Матренка, Бобровский уезд, Воронежская губерния?
Бракосочетание
08.11.1871

Муж: Фурсов Аким Антонович

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
07.11.1873

Дочь: Матрена Акимовна

Отец ребёнка: Фурсов Аким Антонович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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