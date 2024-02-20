Фурсова (Наумова) Евдокия Максимовна
Место рожденияс. Матренка, Бобровский уезд, Воронежская губерния?
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1871
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
07.11.1873
Дочь: Матрена Акимовна
Отец ребёнка: Фурсов Аким Антонович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно