Шестакова (Грищенко) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Грищенко) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.?

Дочь: Клепалова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Шестаков Алексей Юрьевич

Рождение ребёнка
05.06.?

Сын: Шестаков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Шестаков Алексей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Алексей Юрьевич

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