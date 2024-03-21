Шестакова (Грищенко) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.?
Дочь: Клепалова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Шестаков Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
05.06.?
Сын: Шестаков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Шестаков Алексей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно