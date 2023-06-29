Брыксин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыксин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брыксина(Прокофьева) (Савидова) Галина Степановна

Рождение ребёнка
07.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брыксина(Прокофьева) (Савидова) Галина Степановна

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