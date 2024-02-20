Губарев Георгий Антонович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения08.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1877
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-34,зап-60
Крещение
08.12.1877
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне: Владимир Лукьянович Угнивенко и Якова Андреевича Грека жена-Пелагей Пантелеймоновна
Смерть
Неизвестно