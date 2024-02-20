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Губарев Георгий Антонович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

08.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1877

Отец: Губарев Антон Григорьевич

Мать: Губарева Ксения Саввична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-34,зап-60
Крещение
08.12.1877
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне: Владимир Лукьянович Угнивенко и Якова Андреевича Грека жена-Пелагей Пантелеймоновна
Смерть
Неизвестно
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