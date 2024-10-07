Бычкова Ефросинья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бычков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Бычков Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1874
Дочь: Волкова (Бычкова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Бычков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно