Губанов Дмитрий Степанович
Место рожденияРоссия Тульская обл Октябрьский /Ефремовский / р-н Солдатская волость,,д.Дубики
Дата рождения04.10.1891
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.10.1891
Отец: Губанов Степан
Россия Тульская обл Октябрьский /Ефремовский / р-н Солдатская волость,,д.Дубики
Военная служба
С 1917 по 1951
Полковник инт.службы сл.№ 030929 дата окончания участия в ВОВ - 11.07.1946г.
ЦАМО РФ ящ - Г-2576
Рождение ребёнка
30.12.1938
Дочь: Губанова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Губанова Александра Михайловна
УССР Сталинская /Донецкая/ обл.,пос.Еленовка
Военная награда
03.11.1944
Указ ПВС СССР нгражден орденом «Красного знамени»
ЦАМО РФ шк-24,ящ-8
Военная награда
21.02.1945
Указ ПВС СССР награжден орденом «Ленина»
ЦАМО РФ шк-24,ящ-8
Военная награда
11.07.1946
Указ ПВС СССР ,награжден мебалью «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»
ЦАМО РФ шк-51,ящ-5
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955
УССР г.Мариуполь
Похороны
Неизвестно
УССР г.Мариуполь