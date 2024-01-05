Горбацьо (Стрыгина) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбацьо (Стрыгина) Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Сягов ?

Мать: не указана

Смерть
2018
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