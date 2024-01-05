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Горбацьо (Стрыгина) Роза
Горбацьо (Стрыгина) Роза
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Дата смерти
2018
Пол
Женский
Отец
Сягов ?
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Сягов ?
Мать: не указана
Смерть
2018
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