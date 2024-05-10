Шумилова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти1884
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Григорий Фролович
Мать: не указана
запись о рождении в Гремячке не найдена
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1842
Муж: Александр Петрович
1842 О бракосочетавшихся Гремячка 5 60 26 Александр Петров нет 24 Петр Лазарев 1818 Гремячка Анна Григорьева 22 Григорий Флоров 1820 Гремячка Лазаревы
Бракосочетание
1852
Муж: Ефрем Никитич
1852 О бракосочетавшихся Гремячка 5 70 33 села Гремячки госпожи Этковой крестьянин Ефрем Никитин, 35 вдова Анна Григорьева села Гремячки госпожи Этковой умершего крестьянина Александра Петрова, 32
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Шумилов Артемий Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Никитич
1855 О родившихся Гремячка 5 73 3 Артемий Ефрем Никитин нет Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Никитич
1860 О родившихся Гремячка 5 78 2 Анна Ефрем Никитин нет Анна Григорьева есть брак
Смерть
1884
1884 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 371 Анна Григорьева 63 Ефрем Никитин 1821