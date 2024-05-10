Шумилова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

1884

Пол

Женский

Отец

1788 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.
1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Григорий Фролович

Мать: не указана

запись о рождении в Гремячке не найдена
Место жительства
Неизвестно
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1842

Муж: Александр Петрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1842 О бракосочетавшихся Гремячка 5 60 26 Александр Петров нет 24 Петр Лазарев 1818 Гремячка Анна Григорьева 22 Григорий Флоров 1820 Гремячка Лазаревы
Бракосочетание
1852

Муж: Ефрем Никитич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1852 О бракосочетавшихся Гремячка 5 70 33 села Гремячки госпожи Этковой крестьянин Ефрем Никитин, 35 вдова Анна Григорьева села Гремячки госпожи Этковой умершего крестьянина Александра Петрова, 32
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Шумилов Артемий Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Никитич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1855 О родившихся Гремячка 5 73 3 Артемий Ефрем Никитин нет Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Никитич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1860 О родившихся Гремячка 5 78 2 Анна Ефрем Никитин нет Анна Григорьева есть брак
Смерть
1884
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1884 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 371 Анна Григорьева 63 Ефрем Никитин 1821

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