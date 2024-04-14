Калинина (Авдюшева) Маремьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Авдюшева) Маремьяна Егоровна

Место рождения

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

1812

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Авдюшев Егор Иванович

Мать: Авдюшева Ирина Ильична

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
16.02.1791 ст.

Муж: Калинин Петр Федотович

Рождение ребёнка
02.03.1797 ст.

Сын: Калинин Василий Петрович

Отец ребёнка: Калинин Петр Федотович

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.05.1800 ст.

Дочь: Кожевникова (Калинина) Гликерья Петровна

Отец ребёнка: Калинин Петр Федотович

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.09.1804 ст.

Сын: Калинин Яков Петрович

Отец ребёнка: Калинин Петр Федотович

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Калинина Федосья Петровна

Отец ребёнка: Калинин Петр Федотович

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1812

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