Калинина (Авдюшева) Маремьяна Егоровна
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Авдюшев Егор Иванович
Мать: Авдюшева Ирина Ильична
Бракосочетание
16.02.1791 ст.
Рождение ребёнка
02.03.1797 ст.
Отец ребёнка: Калинин Петр Федотович
Рождение ребёнка
08.05.1800 ст.
Дочь: Кожевникова (Калинина) Гликерья Петровна
Отец ребёнка: Калинин Петр Федотович
Рождение ребёнка
03.09.1804 ст.
Отец ребёнка: Калинин Петр Федотович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Калинина Федосья Петровна
Отец ребёнка: Калинин Петр Федотович
Смерть
1812