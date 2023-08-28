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Чурсина (Алексеева) София Иванова

Место рождения

село Каменка Елецкого уезда

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Алексеев Иван Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1895

Муж: Чурсин Николай Егоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
09.08.1896

Сын: Чурсин Лаврентий Николаев

Отец ребёнка: Чурсин Николай Егоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.04.1898

Дочь: (Чурсина) Ирина Николаева

Отец ребёнка: Чурсин Николай Егоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.07.1901

Сын: Чурсин Трофим Николаев

Отец ребёнка: Чурсин Николай Егоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.07.1904

Сын: Чурсин Борис Николаев

Отец ребёнка: Чурсин Николай Егоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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