Чурсина (Алексеева) София Иванова
Место рождениясело Каменка Елецкого уезда
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Алексеев Иван Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1895
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
09.08.1896
Сын: Чурсин Лаврентий Николаев
Отец ребёнка: Чурсин Николай Егоров
Рождение ребёнка
14.04.1898
Дочь: (Чурсина) Ирина Николаева
Отец ребёнка: Чурсин Николай Егоров
Рождение ребёнка
19.07.1901
Отец ребёнка: Чурсин Николай Егоров
Рождение ребёнка
22.07.1904
Отец ребёнка: Чурсин Николай Егоров
Смерть
Неизвестно