Круглова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКруглова Елена

Круглова Елена

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
1983
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Окончила ПГУПС имени Императора Александра I. Вечерний факультет. Специальность: Автоматика, телемеханика и связь на железных дорогах
Бракосочетание
Около 1985

Муж: Круглов Евгений Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 29.11.1988

Дочь: Круглова (Круглова) София Евгеньевна

Отец ребёнка: Круглов Евгений Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.08.1994

Дочь: Круглова (Круглова) Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Круглов Евгений Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.