Круглова Елена
Место рождения
Дата рождения03.06.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Образование
1983
Окончила ПГУПС имени Императора Александра I. Вечерний факультет. Специальность: Автоматика, телемеханика и связь на железных дорогах
Бракосочетание
Около 1985
Рождение ребёнка
Около 29.11.1988
Дочь: Круглова (Круглова) София Евгеньевна
Отец ребёнка: Круглов Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
16.08.1994
Дочь: Круглова (Круглова) Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Круглов Евгений Николаевич