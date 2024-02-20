Янатьев Леонтий Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения09.08.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1893
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
04.02.1919
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Смерть
Неизвестно