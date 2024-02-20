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Янатьев Леонтий Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

09.08.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1893

Отец: Янатьев Дмитрий Николаевич

Мать: Янатьева Екатерина Христофоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
04.02.1919

Жена: Янатьева Анастасия Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Смерть
Неизвестно
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